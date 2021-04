Leonardo Pieraccioni confessa: “Tre anni di astinenza”. Il retroscena su Laura Torrisi (Di venerdì 30 aprile 2021) Leonardo Pieraccioni confessa tutti i particolari intimi nel rapporto con Laura Torrisi: quel retroscena che non ti aspetti da uno come lui. Questa sera a “Top Dieci”, il quiz show… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 30 aprile 2021)tutti i particolari intimi nel rapporto con: quelche non ti aspetti da uno come lui. Questa sera a “Top Dieci”, il quiz show… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

M0rd1cch10 : #topdieci stasera la seconda puntata I Laureati: Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Leonardo Pieraccioni vs Le Lau… - leggoit : Top Dieci: super ospite Umberto Tozzi. A far parte delle squadre anche Leonardo Pieraccioni e Diletta Leotta - rio_vela : - E forse, gli amori migliori son proprio questi: quelli che sembra che possa succedere chissà che, e poi invece no… - gioeco : RAI1 | TOP DIECI con CARLO CONTI ospiti LEONARDO PIERACCIONI ROCCO PAPALEO MASSIMO CECCHERINI ANNA TATANGELO DILETT… - DonnaGlamour : 6 curiosità su Leonardo Pieraccioni: dall’amore nato sul set a quello per la figlia Martina -