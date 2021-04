Advertising

Agenzia_Italia : Per il vaccino Pfizer servirà una terza dose dopo 9 mesi. Lo ha detto il fondatore di BioNtech - Agenzia_Ansa : BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti-Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponi… - Agenzia_Italia : Il capo di BioNTech: 'Con i vaccini avremo l'immunità di gregge entro l'estate' - KattInForma : Vaccino Pfizer: è necessaria la terza dose? Lo dicono gli studi - matteo_turri : RT @lucianocapone: Più di tre mesi fa, scrivevo che Cina e Russia avevano messo in piedi una campagna di disinformazione, diffondendo fake-… -

...100.000 toscani fragili non siano stati considerati prioritari e siano ancora in attesa del. "Una domanda sorge spontanea: i vaccinie Moderna sono arrivati? - chiede Stella - . E ...L'azienda farmaceutica BioNTech ha annunciato che da giugno il suoanti - Covid , prodotto in collaborazione con, sarà disponibile per la fascia d'età 12 - 15 anni. Intanto nel mondo si contano quasi 150 milioni i casi di coronavirus (149.242.187): una ...In Italia si registrano il 29 aprile altri 14.320 casi e 288 vittime di coronavirus. l'Italia ha superato i 4 milioni di casi di coronavirus individuati, secondo i dati del ministero della Salute. Il ...Vaccini, 2,5 milioni di dosi in arrivo in Italia. Sono circa 2,5 milioni le dosi di vaccini che giungeranno entro la giornata all'hub nazionale della difesa ...