Concerto del Primo Maggio: le origini della tradizione del concerto del Primo Maggio nella Festa del Lavoro

Il concerto del Primo Maggio è uno dei festival musicali live italiani più attesi, ormai una tradizione. Ma quali sono le sue origini?

concerto del Primo Maggio: che cos'è

Il concerto del Primo Maggio viene organizzato ogni anno in occasione della Festa dei Lavoratori nell'omonima data dai tre sindacati confederati italiani CGIL, CISL, UILL. Location del concerto è la piazza di San Giovanni in Laterano a Roma, fatta eccezione per l'edizione 2020. L'anno scorso, infatti, a causa ...

Ultime Notizie dalla rete : Concerto del Concerto del primo maggio 2021: i cantanti e i conduttori Come riporta l'Adnkronos, anche Lillo - insieme ad Ambra Angiolini e Stefanio Fresi - sarà alla conduzione del concertone del primo maggio. Evento che quest'anno torna ad avere un palco live alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica . Reduce dal successo di LOL - Chi ride è fuori , anche grazie Posaman, personaggio ...

