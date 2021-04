Avete mai visto la casa di Los Angeles di Elisabetta Canalis? Altro che Hollywood! Villa su due piani e giardino enorme! (Di giovedì 29 aprile 2021) Elisabetta Canalis è stata per lungo tempo una delle veline più amate del tg satirico di Striscia la Notizia; da diversi anni, però, la bella showgirl sarda ha abbandonato l’Italia per trasferirsi a Los Angeles, dove ha trovato l’amore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb ) I due, assieme alla figlia Skyler Eva, vivono in una lussuosa Villa, arredata con dettagli di lusso. Ecco la lussuosa Villa di Elisabetta Canalis L’ex velina ama condividere con i fan scatti della sua quotidianità e, molto spesso, si intravedono scorci della sua abitazione davvero lussuosa. La Villa è divisa in due piani e ha ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 29 aprile 2021)è stata per lungo tempo una delle veline più amate del tg satirico di Striscia la Notizia; da diversi anni, però, la bella showgirl sarda ha abbandonato l’Italia per trasferirsi a Los, dove ha trovato l’amore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@littlecrumb ) I due, assieme alla figlia Skyler Eva, vivono in una lussuosa, arredata con dettagli di lusso. Ecco la lussuosadiL’ex velina ama condividere con i fan scatti della sua quotidianità e, molto spesso, si intravedono scorci della sua abitazione davvero lussuosa. Laè divisa in duee ha ...

