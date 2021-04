Terremoto in India, magnitudo 6.2. Epicentro vicino al confine col Bhutan. ‘Crolli strutturali’ (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un forte Terremoto di magnitudo 6.2 della scala Richter si è registrato all’alba in India, nello Stato dell’Assam, nell’area nord-est del Paese. L’Istituto americano di geofisica afferma che il sisma ha avuto una profondità di 29 chilometri con un Epicentro a nord di Dhekiajuli, nell’area settentrionale dell’Assam, non lontano dal confine con il Bhutan. Il Terremoto è stato percepito anche nello stato del Guwahati, 150 km a sud rispetto all’Epicentro, dove sono stati registrati danni ai muri e agli edifici. Al momento non si registrano vittime, ma sono stati segnalati crolli e molte chiamate alle forze di polizia e alle autorità locali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un fortedi6.2 della scala Richter si è registrato all’alba in, nello Stato dell’Assam, nell’area nord-est del Paese. L’Istituto americano di geofisica afferma che il sisma ha avuto una profondità di 29 chilometri con una nord di Dhekiajuli, nell’area settentrionale dell’Assam, non lontano dalcon il. Ilè stato percepito anche nello stato del Guwahati, 150 km a sud rispetto all’, dove sono stati registrati danni ai muri e agli edifici. Al momento non si registrano vittime, ma sono stati segnalati crolli e molte chiamate alle forze di polizia e alle autorità locali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

