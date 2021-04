Crédit Agricole si mangia Creval: nel silenzio del governo, un’altra banca diventa francese (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr – Crédit Agricole ha conquistato Creval. Ci sono voluti mesi, ma alla fine il gruppo francese è riuscito a portare a casa con successo l’offerta pubblica di acquisto annunciata lo scorso novembre. Non senza qualche difficoltà ma in ogni caso nel più totale silenzio da parte dell’esecutivo, rimasto a guardare mentre un’altra realtà italiana finita in mani transalpine. Crédit Agricole conquista Creval Sono serviti due rilanci e il prolungamento della durata dell’operazione, ma con un colpo di reni alla fine Crédit Agricole ha messo le mani su Creval. (Quasi) tutto in un giorno, verrebbe da dire. Ieri, infatti, l’adesione all’opa ha superato il 67% (controllo di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr –ha conquistato. Ci sono voluti mesi, ma alla fine il gruppoè riuscito a portare a casa con successo l’offerta pubblica di acquisto annunciata lo scorso novembre. Non senza qualche difficoltà ma in ogni caso nel più totaleda parte dell’esecutivo, rimasto a guardare mentrerealtà italiana finita in mani transalpine.conquistaSono serviti due rilanci e il prolungamento della durata dell’operazione, ma con un colpo di reni alla fineha messo le mani su. (Quasi) tutto in un giorno, verrebbe da dire. Ieri, infatti, l’adesione all’opa ha superato il 67% (controllo di ...

