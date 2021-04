Volkswagen ID 4 | la nostra prova dell’auto dell’anno

Leggi su cityroma

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ecco perché il nuovo sport utility elettrico tedesco è World Car of the Year 2021: zero emissioni locali, head-up a realtà aumentata, autonomia e abitacolo da auto di categoria superiore Prelevato il nuovo sport utility elettrico ID.4 dal quartier generale scaligero di, ci siamo diretti verso il lago di Garda. Un mix di strade e autostrade per capire meglio consumi e autonomia. Inla versione 1ST Max di ID.4, il primo sport utility elettrico della Casa di Wolsburg, nominato proprio in questi giorni World Car of the Year 2021. Gli highlights Concepita per i primi clienti che hanno acquistato ID.4 all’apertura delle prenotazioni, come lo è stato per ID.3, questa versione di lancio ha diverse chicche molto interessanti. Si parte dall’head-up display con la realtà aumentata. Quando s’imposta il navigatore, oltre alle indicazioni ...