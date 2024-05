Miami - studente italiano in arresto | mani e piedi legat - a terra per 13 minuti Si muove la Farnesina

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Miami , trionfa ndo sul cemento statunitense per la prima volta in carriera dopo aver perso due finali negli ultimi anni (contro il polacco Hubert Hurkacz e il russo Daniil Medvedev). Il tennista italiano ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov in un atto ... Continua a leggere>>

Ultime fatiche sul veloce nordamericano ultimate, ora è il momento di tornare in Europa per Jannik Sinner . Il nuovo numero due del ranking mondiale si godrà magari un paio di giorni di riposo al ritorno da Miami , poi dritti sui campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club, dove ritroverà ... Continua a leggere>>

sbattuto a terra , volto contro l’asfalto, portato in carcere e poi incaprettato . Sono queste le violente modalità dell’arresto di uno studente italiano di 25 anni originario di Spoleto, fermato a Miami , in Florida. Il giovane si chiama Matteo Falcinelli. La notizia è stata riportata dal quotidiano ... Continua a leggere>>

Studente italiano arrestato a miami e legato per 13 minuti. Tajani: «Il governo segue la vicenda» - Il giovane era in Florida come studente. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. La madre: «Gli hanno tolto il sorriso e distrutto i sogni portandolo addirittura a tentare di togliersi ... Continua a leggere>>