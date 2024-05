Pedopornografia - a Bergamo 160 indagini e 28 perquisizioni

(Di domenica 5 maggio 2024) I DATI. La polizia postale ha anche arrestato 2 persone per detenzione di «ingente materiale digitale». Domenica 5 maggio è la giornata nazionale di contrasto.

Telefono Azzurro, +2,5% segnalazioni. Veneto al 1^ posto. Un bimbo su 5 in Europa vittima di abusi - in vista della Giornata nazionale per la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia.

Calcio: Roma a Lega A, 'giocare con Atalanta di lunedì e posticipare finale Coppa Italia' - Roma, 29 apr. (Adnkronos) - La Roma ha scritto una lettera alla Lega di Serie A, in cui chiede di giocare la sfida di campionato a bergamo contro l'Atalanta di lunedì, (al momento è in programma domen ...