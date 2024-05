Emma pubblica Femme Fatale - arriva la coreografia di Joey Di Stefano

(Di domenica 5 maggio 2024) In queste ore èto il nuovo singolo di, e non poteva mancare ladiDiL'articolo proviene da Novella 2000.

‘femme Fatale’ di emma fa impazzire il pubblico; (VIDEO) lei ringrazia Maria: “Sei stata la svolta nella mia vita” - Nell'ultima puntata di Amici 23, il pubblico ha assistito al ritorno di emma Marrone, un'artista che ha ormai segnato il panorama musicale italiano. L'occasione è stata l'esibizione del suo nuovo sing ... Continua a leggere>>

Amici, le pagelle: Holden lavora troppo (voto 3), Cuccarini asfalta Pettinelli (voto 8) - La settima puntata del Serale vede, al solito, accesi scontri tra Professori. La giuria va in ammutinamento per ragioni linguistiche, Holden arriva in puntata impreparato perché non ha avuto ... Continua a leggere>>

Amici 23, in onda stasera su Canale 5 la settima puntata: emma tra gli ospiti della serata - È tutto pronto per la nuova puntata del Serale di Amici 23. Chi sarà costretto a lasciare il talent show di Maria De Filippi Continua a leggere>>