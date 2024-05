WWE | Wrestlemania 41 è già storia - sarà in concomitanza con la Pasqua 2025

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 5 maggio 2024) L’annuncio di41 ha scosso il mondo del wrestling ieri notte, subito dopo un bellissimo PLE come Backlash. La conferma della sede vociferata nelle ultime settimane, ovvero Las Vegas, è stata di fatto solo una formalità, mentre si fa un gran discutere della possibilità che la WWE scelga la Sphere come sede di Smackdown, NXT Stand & Deliver, Raw e Hall of Fame. Non essendoci ancora l’ufficialità non possiamo però far altro che ipotizzare questo scenario, mentre a far davvero discutere è la data scelta per la due giorni dedicata allo Showcase of Immortals. Il 20 e 21 aprile, infatti, sono il weekend dellacattolica, con la Night 2 in quel di Las Vegas che si terrà quindi in un giorno festivo, come il Raw post-, che verrà visto dai fan tra grigliate e feste varie, cadendo ...