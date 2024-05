Carlos Augusto anche in Sassuolo-Inter porta solidità a sinistra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 5 maggio 2024) Una delle poche note liete diè la prestazione di. Il brasiliano ormai è padrone della fascia, e sa dare un contributo fisico e tecnico. PADRONE Anelle ultime partite sta dimostrando tutta la sua maturità nel gestire la fascia.colè partito titolare da esterno sinistro, prendendo il posto di Dimarco, per poi finire a sostituire Bastoni. Una risorsa preziosissima per Inzaghi in ottica futura. Che è sempre più a suo agio nel contesto dell’in una partita storta infatti il brasiliano è stato tra i migliori. GESTIONE DELLA FASCIA –in primo luogo è ...