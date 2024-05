Carmen Russo | Non ho occhi che per mio marito - ma accetterei un invito a cena da…

Ultima puntata della settimana, quella di oggi 3 maggio, di Viva Rai2! . Fiorello chiama per la performance al semaforo Carmen Russo che si lancia in un passo a due con Angelo Madonia sotto la pioggia e sotto lo sguardo attonito degli automobilisti. Fiorello , ultima puntata della settimana di ... Continua a leggere>>

Carmen Russo ha raccontato in un'intervista a Storie di Donne al Bivio, il suo rapporto col marito Enzo Paolo Turchi, alimentato da una forte passione e intimità. La showgirl ha poi raccontato della sua maternità, arrivata quando ormai aveva perso le speranze.Continua a leggere Continua a leggere>>

Angelo Madonia e Carmen Russo Nella semifinale di Bailando con Las Estrellas, versione iberica targata Telecinco di Ballando con le Stelle, c’è stato spazio anche per una ‘ballerina per una notte‘ nostrana: Carmen Russo. Sabato scorso, 30 marzo 2024, la donna è scesa infatti in pista, al fianco ... Continua a leggere>>