Previsioni meteo a Milano e Lombardia La settimana inizia con qualche pioggia - ma poi torna il sole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024)– Pensavamo di esserci lasciati le piogge alle spalle, ma non sarà così. Anche lache sta perre avrà la sua dose, non sgradita, di acqua dopo un weekend tutto sommatoggiato e tiepido. In, infatti, il fineche stiamo vivendo è in prevalenza asciutto in pianura, seppur con a tratti un po' di nuvolosità in transito. Ma già questa sera ci sarà la possibilità dinuovo piovasco sui rilievi. Previsto un generale rialzo termico ma senza eccessi con temperature tipiche di inizio maggio: valori massimi fino 22-24°C. Come detto, però, la tregue è solo temporanea: la prossimasarà molto probabile il ritorno dinuovo acquazzone o temporale anche in pianura per il transito ...