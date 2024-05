Salvini si finge pacifista per attaccare Macron | Pericoloso e disperato - no a soldati italiani in Ucraina

(Di domenica 5 maggio 2024) Le europee si avvicinano e apparire pacifisti può essere una mossa vincente. Lo dicono i sondaggi e sembra dirlo anche la linea seguita dal leader della Lega, Matteo, che da qualche settimana si mostra sempre più perplesso sul sostegno all’. Nonostante il suo partito, la Lega, abbia sempre sostenuto tutti i voti parlamentari sull’invio di aiuti e armi a Kiev e abbia sempre preso posizione a favore dell’. Orachiama in causa il presidente francese, Emmanuel, per spingere sulla sua nuova linea. Che, in fondo, non stupisce se pensiamo che la Lega è stata negli scorsi anni una dei principali alleati in Italia del presidente russo, Vladimir Putin. Il vicepresidente del Consiglio, mettendo da parte ogni tipo di diplomazia, replica a ...

