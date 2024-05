Perché i negoziati per il rilascio degli ostaggi in cambio di una tregua a Gaza sono di nuovo in bilico

(Di domenica 5 maggio 2024) Il principale punto di dissenso tra le parti è che Hamas non si accontenta di unatemporanea ma pretende "una esplicita" fine della guerra nella Striscia, e chiede garanzie agli USA, mentre Israele è totalmente contraria a questa ipotesi.

"Nessuna risposta è arrivata ancora da Hamas " sulla proposta di accordo per la tregua a Gaza: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, mentre Yahya Sinwar- leader di Hamas a Gaza - considera la proposta di intesa per una tregua come "una trappola", riferisce la tv israeliana

Prima il gelo, poi Hamas sembra aver riaperto uno spiraglio nei negoziati in corso al Cairo. Ma lo Stato ebraico non intende mollare sull'operazione militare a Rafah, come continua a ribadire Benyamin Netanyahu. Chiude per occupazione la sede di Parigi dell'università Sciences Po. Kiev teme

Decine migliaia di manifestanti a Tel Aviv e un centinaio a Gerusalemme protestano per chiedere il rilascio degli ostaggi e a favore dell'accordo che è al centro dei colloqui con Hamas. A Tel Aviv, riferiscono i media israeliani, 12 manifestanti sarebbero stati arrestati per aver tentato di

Guerra in Medio Oriente, negoziati al bivio: Hamas chiede garanzie su Rafah - L'estrema destra israeliana sta facendo pressioni su Netanyahu affinché non accetti la proposta per un cessate il fuoco a Gaza

Ortadogu'da savas, yol ayriminda müzakereler: Hamas Refah konusunda garanti istiyor - L'estrema destra israeliana sta facendo pressioni su Netanyahu affinché non accetti la proposta per un cessate il fuoco a Gaza

Gaza, negoziati su ostaggi e cessate il fuoco ancora in bilico - In un clima di tensione, i colloqui di pace a Gaza riprendono al Cairo in cerca di un accordo, mentre le proteste e le minacce politiche s'intensificano