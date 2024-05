La cinghia alle caviglie - le urla e la richiesta di aiuto | il video dell’arresto del25enne Matteo Falcinelli a Miami

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Il Quotidiano Nazionale ha pubblicato in esclusiva le drammatiche immagini riprese dalla bodycam di uno dei poliziotti, durante l’arresto adello studente 25enne italiano. Il giovane viene buttato a terra, con unagli agenti gli legano le, e poi la colleganomanette strette intorno ai polsi. Il giovane: “Please, please” dice rivolgendosi agli agenti, che poi tirano con forza e lo lasciano a terra in cella. Il giovane, originario di Spoleto si trovava negli Stati Uniti per frequentare un master presso la Florida International University.gentilmente concesso da Quotidiano Nazionale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.