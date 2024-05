Arrampicata sportiva - CdM speed | Zurloni conclude quarto a Salt Lake City

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Prosegue la tappa della Coppa del Mondo 2024 di(Usa), dove Matteoha brillato nellamaschile. L’azzurro si è qualificato con iltempo (5?26) ed ha superato prima l’ucraino Pavlenko agli ottavi (5?32) e poi il giapponese Tanii ai quarti (5?27). Purtroppo, nonostante il tempo di 5?02, è arrivata la sconfitta in semifinale contro Samuel Watson (4?81), che poi si è laureato campione. Sfumato infine il podio in virtù della sconfitta nella finalina – in cui ad avere la meglio è stato l’austriaco Amon (5?48 contro 7?21) – che non cancella però la prova positiva di Matteo. Non è riuscito a qualificarsi invece l’altro italiano ai nastri di partenza, Luca Robbiati, 20° con crono di 5?77. Non c’erano ...