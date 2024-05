Montanari sul Nove | La mia frase suI fascismo nelle fogne? Almeno loro hanno una funzione - mentre quell’ideologia è un cancro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Lasui fascisti che devono tornare? “Comincio a pentirmi perché lesono un’infrastruttura civile importante. Senza lenon si può vivere,ilè un”. Tomasoad ‘Accordi&Disaccordi’, in onda sabato sera sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, non si pente nemmeno un po’ di aver usato un’espressione colorita in occasione del 25 aprile dopo aver ricevuto l’ennesimo attacco da parte di un quotidiano di destra. Anzi, rilancia. Prima se la prende con quanti continuano a chiedere a Giorgia Meloni e ai suoi sodali di dichiararsi antifascisti: “Il messaggio della Meloni del 25 aprile (‘la fine del ...