Osimhen al Chelsea per 80-90 milioni più Lukaku e un giovane Di Marzio

(Di domenica 5 maggio 2024) Per Victorsi fa più concreto l’interesse del. Ci sono stati contatti con il club inglese per una trattativa da 80-90che porterebbe ad una contropartita cone un, ilpronto ad offrire 80cone unLo scrive Gianluca Disu X. #Calciomercato @sscnapoli, su #non solo può arrivare presto il #PSG per aprire le trattative, ma ci sono stati i primi contatti con il #per capire la fattibilità di un’eventuale operazione da 80-90con contropartita formata da #e un— Gianluca Di...

L`estate 2024/25 sarà sicuramente quella in cui tantissimi grandi attaccanti cambieranno maglia e anche la Serie A non sarà da meno. E con... Continua a leggere>>

2024-05-05 10:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’estate 2024/25 sarà sicuramente quella in cui tantissimi grandi attaccanti cambieranno maglia e anche la Serie A non sarà da meno. E con gli intrecci del mercato che ... Continua a leggere>>

Dalla Juventus al Napoli: 90 milioni e scambio con Lukaku - Romelu Lukaku potrebbe cambiare nuovamente squadra la prossima stagione: addio Roma e nuova avventura in Serie A ... Continua a leggere>>

osimhen Napoli, primi contatti per la cessione: dalla Premier la proposta per l’attaccante - Primi contatti per la cessione di osimhen nel mercato estivo da parte del Napoli: il Psg ci prova, ma c’è l’inserimento del chelsea Primi contatti per la cessione di osimhen nel mercato estivo da ... Continua a leggere>>

Napoli: Lukaku contropartita per osimhen col chelsea - L`estate 2024/25 sarà sicuramente quella in cui tantissimi grandi attaccanti cambieranno maglia e anche la Serie A non sarà da meno. E con gli intrecci del mercato. Continua a leggere>>