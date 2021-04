Una serie sui lavoratori del teatro Donizetti | che già pensa agli spettacoli della riapertura

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ogniè fatto da due universi, dipendenti l’uno dall’altro. Uno è il palco, l’anima delle emozioni ebellezza, quello che tutti vediamo, seduti sulle poltrone in platea o nei palchetti. E poi c’è l’altro universo, che non vediamo mai. È l’alter ego di ciò che accade davantispettatori, ma non per questo meno affascinante. È il mondo delle maestranze, dei macchinisti, dei tecnici del suono e di tutti colori senza i quali le porte dei teatri sarebbero sempre chiuse, e non a causa di una pandemia. È arrivato il momento di svelare questo mondo. Così è nato “Luoghi e persone di un nuovo inizio: incontri al”, il nuovo progetto di Maria Grazia Panigada, già direttore artisticostagione di Prosa e altri percorsifondazione ...