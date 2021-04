Oroscopo Leone del giorno: previsioni del giorno 23/04/2021 (Di venerdì 23 aprile 2021) Con una grande quantità di energia nella tua casa del successo, potresti riuscire a ottenere un ruolo a lavoro che capitalizzerà le tue capacità e il tuo approccio originale alla professione. La connessione che la generosa Venere e il futuristico Urano oggi formeranno in questa zona della tua carta astrale avviene una volta all’anno, e probabilmente spingerà la tua carriera verso una nuova ed eccitante direzione. Forse non hai mai creduto che questa opportunità fosse possibile, ma fortunatamente il nuovo stipendio dovrebbe farti ricredere. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 23 aprile 2021) Con una grande quantità di energia nella tua casa del successo, potresti riuscire a ottenere un ruolo a lavoro che capitalizzerà le tue capacità e il tuo approccio originale alla professione. La connessione che la generosa Venere e il futuristico Urano oggi formeranno in questa zona della tua carta astrale avviene una volta all’anno, e probabilmente spingerà la tua carriera verso una nuova ed eccitante direzione. Forse non hai mai creduto che questa opportunità fosse possibile, ma fortunatamente il nuovo stipendio dovrebbe farti ricredere. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

