Il Giornale | Conte ha preso l’Uefa per le corna | non come il marziano De Zerbi

Su Il Giornale, Riccardo Signori elogia Antonio Conte per il modo in cui ha affrontato il discorso Superlega. La sua ultima conferenza stampa, scrive, "è stata esemplare nel dimostrare che l'allenatore dell'Inter vive per lo sport, ma comprende le ragioni di grandi club in affanno finanziario". "Conte ha dimostrato di conoscere la materia del Contendere fra Uefa ed ex Superlega, a differenza di colleghi e giocatori che, probabilmente, neppure sanno quando gli agenti si presentano a chiedere congrui aumenti di ingaggio che vanno al di là della tenuta dei bilanci e del reddito di sopravvivenza". Ha riconosciuto che non si possono dimenticare tradizioni, passioni e meritocrazia, ma poi "ha preso l'Uefa per le corna e l'ha fatta roteare per aria. «Rifletta: si prende tutti ...

