Gonne da uomo, trend contemporaneo o semplice ritorno al passato? (Di venerdì 23 aprile 2021) L’abbigliamento, così come ogni luogo più o meno grande che abitiamo, può farci sentire ingabbiati o, al contrario, p rappresentare un potente strumento per sentirsi liberi. Fisicamente e non solo. È questa una delle principali ragioni per cui, negli ultimi anni, fashion designer e celebrità hanno riscoperto le gonne da uomo, liberando il guardaroba maschile da dettami ormai obsoleti e assottigliando ulteriormente il confine – forse, da superare in toto – tra generi nella moda. Un confine che in passato, di fatto, neanche esisteva. C’è stato un tempo secoli fa, in cui tutti gli indumenti erano perlopiù unisex: a partire dalle pelli animali che uomini e donne indossavano per affrontare il freddo e le intemperie, agli albori del vero e proprio stile. I primi vestiti infatti, dalle toghe romane agli abiti egizi, sebbene presentassero alcune differenze, erano molto simili tra uomo e donna. E, in comune, avevano proprio la gonna. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 aprile 2021) L’abbigliamento, così come ogni luogo più o meno grande che abitiamo, può farci sentire ingabbiati o, al contrario, p rappresentare un potente strumento per sentirsi liberi. Fisicamente e non solo. È questa una delle principali ragioni per cui, negli ultimi anni, fashion designer e celebrità hanno riscoperto le gonne da uomo, liberando il guardaroba maschile da dettami ormai obsoleti e assottigliando ulteriormente il confine – forse, da superare in toto – tra generi nella moda. Un confine che in passato, di fatto, neanche esisteva. C’è stato un tempo secoli fa, in cui tutti gli indumenti erano perlopiù unisex: a partire dalle pelli animali che uomini e donne indossavano per affrontare il freddo e le intemperie, agli albori del vero e proprio stile. I primi vestiti infatti, dalle toghe romane agli abiti egizi, sebbene presentassero alcune differenze, erano molto simili tra uomo e donna. E, in comune, avevano proprio la gonna.

