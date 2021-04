Covid Italia, Brusaferro: “Contagi giù soprattutto tra over 80” (Di venerdì 23 aprile 2021) In Italia la curva epidemiologica del coronavirus è in calo e “i Contagi da Covid-19 tra gli over 80 sono in netta e veloce decrescita”. Lo afferma Silvio Brusaferro nella giornata in cui i dati determinano i cambi di colore delle regioni tra zona rossa, arancione e gialla. “In Europa vediamo una situazione del virus presente in maniera significativa. Il dato Italiano sta decrescendo come accade in altri Paesi Ue. Nell’ultimo periodo nel nostro Paese c’è una decrescita lenta, ma progressiva”, ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, nella conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale sull’epidemia di Covid-19. “I Contagi tra gli over 80 sono in netta e veloce decrescita”, ha precisato ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Inla curva epidemiologica del coronavirus è in calo e “ida-19 tra gli80 sono in netta e veloce decrescita”. Lo afferma Silvionella giornata in cui i dati determinano i cambi di colore delle regioni tra zona rossa, arancione e gialla. “In Europa vediamo una situazione del virus presente in maniera significativa. Il datono sta decrescendo come accade in altri Paesi Ue. Nell’ultimo periodo nel nostro Paese c’è una decrescita lenta, ma progressiva”, ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, nella conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale sull’epidemia di-19. “Itra gli80 sono in netta e veloce decrescita”, ha precisato ...

