LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 26-12, Eurolega basket in DIRETTA: primo quarto dominato dai meneghini! FINE primo quarto: Olimpia Milano-Bayern Monaco 26-12 Sul primo ferro la tripla forzata di Baldwin. Ultimo possesso del Bayern. 26-12 2/2 di Reynolds in lunetta. 26-10 Shields realizza il libero supplementare. 25-10 ALTRA SCORRIBANDA DI SHIELDS! Difesa del Bayern in crisi, altro potenziale gioco da tre punti. 23-10 Grandissimo canestro di Reynolds dalla media distanza. 23-8 2/2 di Baldwin ai liberi. 23-6 Shields realizza il tiro libero supplementare. 22-6 COAST TO COAST DI SHIELDS! Canestro e fallo subito, dominio totale dei meneghini. 20-6 Solo 1/3 ai liberi per Zipser. Momento tremendo per il Bayern. 20-5 Datome amministra il tiro libero.

