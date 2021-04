Ibrahimovic lascia Casa Milan | firmato il rinnovo – VIDEO

(Di giovedì 22 aprile 2021), lo svedese hatodopo averil suo contratto con i rossoneri di un’altra stagione –hailcon il. Lo svedese hato in questi minuti la sede rossonera dove ha formalizzato il prolungamento di un’altra stagione con il Diavolo. Atteso tra poco l’annuncio ufficiale. #Ibra#Calciomercato pic.twitter.com/AwZ0o1pdeZ—News 24 (@news24 com) April 22, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

PianetaMilan : Habemus firma sul contratto ?????? Zlatan sarà rossonero fino a giugno 2022 ???? Ufficialità a breve ?? - galva100 : @SimoneCristao Partita dominata fino al 75esimo. Persa con cambi assurdi. Cosa metti krunic? Ma lo hai visto col Ge… - anna_margherita : RT @ilcasciavait: Amarcord | #MilanGenoa 25.09.2010 - Milan vs Genoa 1-0 Il momento decisivo del match: Zlatan Ibrahimovic s'incunea tra… - ilcasciavait : Amarcord | #MilanGenoa 25.09.2010 - Milan vs Genoa 1-0 Il momento decisivo del match: Zlatan Ibrahimovic s'incun… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic lascia

MILANO - È nell'aria, si respira, a breve sarà realtà: il rinnovo diper un altro anno con il Milan dovrebbe essere annunciato già nella serata di oggi. In ...social del Milan poi...... Bennacer e, ma ritrova Calabria sulla destra e in extremis Calhanoglu. Al posto degli ... Il Sassuolo accusa un po' il gol equalche spazio in campo aperto al Milan: 3' più tardi il ...Zlatan Ibrahimovic ha lasciato Casa Milan da pochi minuti. Lo svedese ha firmato il rinnovo di contratto. Annuncio atteso a breve ...Rinnovo Ibrahimovic, lo svedese ha lasciato Casa Milan dopo aver firmato il suo contratto con i rossoneri di un’altra stagione Ibrahimovic ha firmato il rinnovo con il Milan. Lo svedese ha lasciato in ...