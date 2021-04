Chiara Ferragni critica il coprifuoco estivo (Di giovedì 22 aprile 2021) Con un’ironica storia su Instagram, Chiara Ferragni dice la sua sulla conferma da parte del Governo di mantenere il coprifuoco fissato alle 22 fino al 31 luglio. Secondo l’influencer, un coprifuoco in estate non incoraggerebbe il turismo. Ieri sera Chiara Ferragni ha ricondiviso nelle sue Instagram stories il post del Corriere della Sera in cui veniva annunciato che Mario Draghi avesse confermato il coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio. Con Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 aprile 2021) Con un’ironica storia su Instagram,dice la sua sulla conferma da parte del Governo di mantenere ilfissato alle 22 fino al 31 luglio. Secondo l’influencer, unin estate non incoraggerebbe il turismo. Ieri seraha ricondiviso nelle sue Instagram stories il post del Corriere della Sera in cui veniva annunciato che Mario Draghi avesse confermato ilalle 22 fino al 31 luglio. Con Articolo completo: dal blog SoloDonna

