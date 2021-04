Scuola, ristoranti, viaggi e sport: come funzionano le riaperture dal 26 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il governo vara il decreto per riaprire attività di ristorazione, palestre, piscine, eventi culturali e congressi. Ecco le misure, gli orari da rispettare e le date Ristorante a Venezia (foto di Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images)Via alle riaperture di attività di ristorazione, sport, scuole ed eventi culturali dal 26 aprile. A stabilirlo l’ultimo decreto legge varato dal governo Draghi, che prevede le misure, gli orari e la tabella di marcia per uscire dal lockdown più stretto. Queste le indicazioni votate dal consiglio dei ministri, in vigore fino al 31 luglio. Spostamenti e visite Torna la libertà di spostamento tra regioni. Tra le zone bianche e gialle non ci saranno limitazioni, mentre verso zone arancioni o rosse saranno consentiti tramite la cosiddetta “carta verde”. Consiste in un documento che attesti l’avvenuta ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il governo vara il decreto per riaprire attività di ristorazione, palestre, piscine, eventi culturali e congressi. Ecco le misure, gli orari da rispettare e le date Ristorante a Venezia (foto di Giuseppe Cottini/NurPhoto via Getty Images)Via alledi attività di ristorazione,, scuole ed eventi culturali dal 26. A stabilirlo l’ultimo decreto legge varato dal governo Draghi, che prevede le misure, gli orari e la tabella di marcia per uscire dal lockdown più stretto. Queste le indicazioni votate dal consiglio dei ministri, in vigore fino al 31 luglio. Spostamenti e visite Torna la libertà di spostamento tra regioni. Tra le zone bianche e gialle non ci saranno limitazioni, mentre verso zone arancioni o rosse saranno consentiti tramite la cosiddetta “carta verde”. Consiste in un documento che attesti l’avvenuta ...

