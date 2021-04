Verona Fiorentina 0-0 LIVE | subito chance per Bessa

(Di martedì 20 aprile 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Bentegodi”, Hellassi affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Iniziata la partita al Bentegodi 3? OCCASIONEcon un colpo sotto cerca di sorprendere la difesa viola. Biraghi salva sulla linea. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

frapanux : @Tommasolabate @FrancescoOrdine Stasera tutti a guardare Verona fiorentina mi raccomando!?! - Fxdericoo : @RaffaeleDeSa Mi ricordavo fosse Verona-Fiorentina. - AAngelo1994 : @RaffaeleDeSa Raf, Verona-Fiorentina - Nos69960766 : @WazzaFit Sai cosa vorrei sapere io? Quanti milioni di tifosi romantici guarderanno stasera Verona Fiorentina... - repubblica : Diretta Verona-Fiorentina 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Fiorentina

0 - 0 LIVE(3 - 4 - 2 - 1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Bessa; Lasagna. All. Juric(3 - 5 - 2): Dragowski; ...Senza respiro. Si torna subito in campo per la trentaduesima giornata, che si apre stasera alle 20.45 conper concludersi giovedì con Roma - Atalanta e Napoli - Lazio. In mezzo, domani, ecco Milan - Sassuolo, Juve - Parma e Spezia - Inter. Le ultime dai campi.(...Il turno di campionato può nascondere delle insidie, ricordatevi, quindi, di leggere tutti i consigliati per la 32^ giornata. Ultime dai campi, le novità per le gare della 32^ giornata. Verona-Fiorent ...Juric risparmia Zaccagni sulla trequarti: c'è Bessa con Barak alle spalle di Lasagna. Privo dello squalificato Milenkovic sostituito da Martinez Quarta, Iachini si affida al tandem Ribery-Vlahovic ma ...