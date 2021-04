Serie A ultime dai campi LIVE: Buffon sfida il “suo” Parma (Di martedì 20 aprile 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Hateboer si avvicina al recupero, ma non ancora per la sfida contro la Roma.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Muriel; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Hateboer. BENEVENTO – La Giornata: Verso una maglia da titolare Viola, con Schiattarella destinato inizialmente al riposo.Probabile formazione (3-5-2): Montipò, Tuia, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: Hateboer si avvicina al recupero, ma non ancora per lacontro la Roma.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Muriel; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Hateboer. BENEVENTO – La Giornata: Verso una maglia da titolare Viola, con Schiattarella destinato inizialmente al riposo.Probabile formazione (3-5-2): Montipò, Tuia, ...

Advertising

Lega_B : ?? Le date e gli orari delle ultime 4 giornate della #SerieBKT. Il finale della regular season vedrà tutte le gare i… - DiMarzio : #SerieB - Date e orario delle ultime quattro giornate di campionato - Tommasolabate : Caro @maurrrz_ , nelle ultime due notti insonni ho invidiato tutti tifosi che non avevano la propria squadra coinvo… - Dalla_SerieA : Le date e gli orari delle ultime 4 giornate della Serie BKT - - macheoooh38 : @bauzian Guarda che a quelli lì, dal primo presidente della serie C all'ultime della serie A non frega un cazzo del… -