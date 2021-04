Il Mondo del calcio è contro la Super Lega (Di martedì 20 aprile 2021) In questi giorni se ne sono sentite di ogni sulla nuova possibile competizione calcistica europea, la Super League. Tutti stanno dicendo la loro esprimendo i propri pensieri, chi è favorevole e chi contrario, ma in generale chi segue questo sport o ne fa parte non è restato in silenzio. In generale , con la maggior parte dei tifosi e degli addetti ai lavori che si stanno dichiarando fortemente in disaccordo con gli ideali e la proposta fatta dai club fondatori di questa nuovo format. QUALI SONO I PARERI CHE STANNO ARRIVANDO DAL Mondo DEL calcio SULLA Super Lega? Rigetto. Questo sicuramente è il principale sentimento che chi ama il calcio sta vivendo in questo momento. Rifiuto totale verso una competizione che andrebbe contro all’essenza del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021) In questi giorni se ne sono sentite di ogni sulla nuova possibile competizione calcistica europea, laLeague. Tutti stanno dicendo la loro esprimendo i propri pensieri, chi è favorevole e chi contrario, ma in generale chi segue questo sport o ne fa parte non è restato in silenzio. In generale , con la maggior parte dei tifosi e degli addetti ai lavori che si stanno dichiarando fortemente in disaccordo con gli ideali e la proposta fatta dai club fondatori di questa nuovo format. QUALI SONO I PARERI CHE STANNO ARRIVANDO DALDELSULLA? Rigetto. Questo sicuramente è il principale sentimento che chi ama ilsta vivendo in questo momento. Rifiuto totale verso una competizione che andrebbeall’essenza del ...

Advertising

forumJuventus : Florentino Perez a El Chiringuito: 'La #SuperLeague creata per salvare tutto il mondo del calcio che ha perso intro… - Avvenire_Nei : In 26 Paesi del mondo la libertà religiosa è soffocata dalla persecuzione - Agenzia_Ansa : Ema, possibili legami tra il vaccino J&J ed eventi rari. 'Ma i benefici superano i rischi', fa sapere l'Agenzia eur… - Rossonerosemper : @statutos__ Oltretutto un modello che taglia fuori l'intermediario (UEFA), fa rimanere più soldi nei club, quindi n… - enricosirola : RT @GenovaEventi: Per Hemingway è “Una delle meraviglie del mondo”! Il Cimitero Monumentale di Staglieno è una rappresentazione della Geno… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo del Australia, il paesino sulla costa contro Netflix: "Non vogliamo la soap sugli influencer" Ma chi sono? Il cast ipotetico di Byron Baes è tenuto segretissimo dalla produzione, che divulga soltanto la composizione: "Non ci saranno soltanto influencer del mondo della moda, ma anche ...

Come investire nell'idrogeno? Kion sfrutta la sua leadership nel mercato La tedesca Kion è il primo produttore di carrelli elevatori in Europa e il secondo nel mondo. Il forte grado di personalizzazione del prodotto e la ...

Ditta Artigianale sostiene la formazione nel mondo del caffè Horeca News Guardiola smonta la Superlega: "Embrione che non respira" Le parole del tecnico del Manchester City sulla competizione: "Non si può parlare di sport quando il successo è garantito e non importa quanto perdi" ...

Specie aliene invasive (IAS) e biodiversità Eppure le specie aliene invasive (IAS) sono la seconda causa, dopo la frammentazione degli habitat, della perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici a essa correlati. Assieme ad altre cause qu ...

Ma chi sono? Il cast ipotetico di Byron Baes è tenuto segretissimo dalla produzione, che divulga soltanto la composizione: "Non ci saranno soltanto influencerdella moda, ma anche ...Kion sfrutta la sua leadership nel mercato La tedesca Kion è il primo produttore di carrelli elevatori in Europa e il secondo nel. Il forte grado di personalizzazioneprodotto e la ...Le parole del tecnico del Manchester City sulla competizione: "Non si può parlare di sport quando il successo è garantito e non importa quanto perdi" ...Eppure le specie aliene invasive (IAS) sono la seconda causa, dopo la frammentazione degli habitat, della perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici a essa correlati. Assieme ad altre cause qu ...