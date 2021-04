Coronavirus, Cartabellotta (pres. Gimbe): “Rischio ragionato? Se verrà inteso come liberi tutti la situazione a metà maggio peggiorerà” (Di martedì 20 aprile 2021) Riaperture 26 aprile: “Rischio ragionato? Se verrà inteso come liberi tutti la situazione a metà maggio peggiorerà. Mai come adesso deve emergere il concetto di alleanza tra politica, servizi sanitari e comportamenti dei cittadini perché questa è una fase molto delicata”. Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe da inizio emergenza impegnata nel monitoraggio costante dei dati della pandemia in Italia, ai microfoni di Radio Cusano Campus.



