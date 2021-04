Russia: "Uccisi 200 militanti islamici in Siria" (Di lunedì 19 aprile 2021) Le forze aree russe hanno ucciso duecento militanti in raid compiuti contro una base in Siria. Lo rende noto l’agenzia di stampa russa Interfax. Il ministero della Difesa russo ha spiegato che i suoi caccia hanno distrutto una base di addestramento dei militanti islamici vicino alla città di Palmyra, nella Siria centrale. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Le forze aree russe hanno ucciso duecentoin raid compiuti contro una base in. Lo rende noto l’agenzia di stampa russa Interfax. Il ministero della Difesa russo ha spiegato che i suoi caccia hanno distrutto una base di addestramento deivicino alla città di Palmyra, nellacentrale.

