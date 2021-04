Peschiera Borromeo: comandante dei carabinieri morto di covid, aveva 47 anni (Di lunedì 19 aprile 2021) L'Arma dei carabinieri piange l'ennesimo carabiniere stroncato dal . E' il Maresciallo Maggiore che è deceduto dopo aver contratto il virus e aver lottato per diverso tempo. Era comandante della ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 aprile 2021) L'Arma deipiange l'ennesimo carabiniere stroncato dal . E' il Maresciallo Maggiore che è deceduto dopo aver contratto il virus e aver lottato per diverso tempo. Eradella ...

