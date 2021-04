Superata in Italia quota 15 milioni somministrazioni di vaccini (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Superata in Italia la quota di 15 milioni di somministrazioni di vaccini. E' quanto fa sapere la Struttura Commissariale, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha rilevato il dato di 15.099.777 somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale. E' stato somministrato l'87,2% delle dosi consegnate alle Regioni ed è in corso la distribuzione delle oltre 400 mila dosi di vaccino Moderna arrivate ieri sera all'hub nazionale di Pratica di Mare.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) –inladi 15didi. E' quanto fa sapere la Struttura Commissariale, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha rilevato il dato di 15.099.777dall'inizio della campagna vaccinale. E' stato somministrato l'87,2% delle dosi consegnate alle Regioni ed è in corso la distribuzione delle oltre 400 mila dosi di vaccino Moderna arrivate ieri sera all'hub nazionale di Pratica di Mare.(ITALPRESS).

