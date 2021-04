Draghi: «Entro l’autunno vaccinati l’80 per cento degli italiani». Nel prossimo decreto «aiuti a giovani e donne» (Di venerdì 16 aprile 2021) Il governo prende un impegno. Vaccinare Entro autunno l’80 per cento della popolazione. Una promessa che il premier Mario Draghi, insieme al ministro dell’Economia Daniele Franco, hanno messo nero su bianco nella relazione al Parlamento presentata ieri al consiglio dei ministri che ha approvato il Def e lo scostamento. «Il governo ritiene che l’obiettivo di vaccinare l’80 per cento della popolazione Entro l’autunno sia realizzabile», si legge sul documento. «È inoltre possibile fare affidamento sulla disponibilità nei prossimi mesi, di nuove terapie a partire da quelle basate sugli anticorpi monoclonali», continua la relazione. Nuove misure a favore di giovani e donne Con il prossimo ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021) Il governo prende un impegno. Vaccinareautunnoperdella popolazione. Una promessa che il premier Mario, insieme al ministro dell’Economia Daniele Franco, hanno messo nero su bianco nella relazione al Parlamento presentata ieri al consiglio dei ministri che ha approvato il Def e lo scostamento. «Il governo ritiene che l’obiettivo di vaccinareperdella popolazionesia realizzabile», si legge sul documento. «È inoltre possibile fare affidamento sulla disponibilità nei prossimi mesi, di nuove terapie a partire da quelle basate sugli anticorpi monoclonali», continua la relazione. Nuove misure a favore diCon il...

