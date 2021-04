Covid, De Luca: Campania ultima per foritura di vaccini, è una vergogna nazionale (Di venerdì 16 aprile 2021) “La Campania è l’ultima regione d’Italia per fornitura di vaccini in relazione alla popolazione e l’ultima per distribuzione di vaccini Pfizer e Moderna. E’ una vergogna nazionale, siamo al limite della delinquenza politica, non so come altro denunciare una tale sperequazione nel trattamento dei cittadini italiani”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. “Il motivo della polemica di questi giorni era questo – ha aggiunto – continua il mercato nero dei vaccini. Quando si è insediato il nuovo commissario Figliuolo ci ha detto che avrebbe voluto seguire una linea molto chiara: un cittadino, un vaccino. Noi abbiamo ovviamente apprezzato. Nel corso di questi 3 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) “Laè l’regione d’Italia per fornitura diin relazione alla popolazione e l’per distribuzione diPfizer e Moderna. E’ una, siamo al limite della delinquenza politica, non so come altro denunciare una tale sperequazione nel trattamento dei cittadini italiani”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo Denel corso di una diretta Facebook. “Il motivo della polemica di questi giorni era questo – ha aggiunto – continua il mercato nero dei. Quando si è insediato il nuovo commissario Figliuolo ci ha detto che avrebbe voluto seguire una linea molto chiara: un cittadino, un vaccino. Noi abbiamo ovviamente apprezzato. Nel corso di questi 3 ...

Advertising

francescoassisi : Intervista esclusiva allo scrittore su Covid, natura e Papa Francesco - Yogaolic : RT @SkyTG24: Covid Campania, la diretta di De Luca: 'Siamo ultimi per fornitura vaccini, è vergognoso' - rep_napoli : Covid, De Luca: 'Il governo non è in grado di dare una linea chiara al Paese' [di Anna Laura de Rosa] [aggiornament… - Simedendi : RT @SkyTG24: Covid Campania, la diretta di De Luca: 'Siamo ultimi per fornitura vaccini, è vergognoso' - SalvioSelcia : RT @mattinodinapoli: De Luca in diretta Facebook: «Campania ultima in Italia per fornitura vaccini Covid, è una vergogna nazionale» https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Luca Vaccini, l'attacco di Confartigianato: "La Toscana è indietro, difficile pensare alle riaperture" GROSSETO " Il presidente di Confartigianato Imprese Toscana Luca Giusti esprime tutta la sua preoccupazione per i ritardi del piano vaccini in Toscana. "Una ...in Italia per le vaccinazioni anti - Covid ...

De Luca: 'Campania ultima per distribuzione vaccini. Lo Stato non è in grado di garantire niente' 'Io credo che lo Stato italiano non sia in grado di garantire niente - accusa De Luca - nei tre ... Il presidente torna anche sulle isole Covid free, ricordando che Procida è capitale della Cultura. '...

Coprifuoco resta alle 22 Ristoranti aperti anche di sera all'aperto dal 26 aprile, come teatri, cinema e spettacoli, mentre al chiuso gli spettacoli dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per ...

A2 - Orzinuovi: in arrivo la JB Monferrato per chiudere la stagione regolare L’Agribertocchi Orzinuovi chiude la stagione regolare ospitando Casale Monferrato e con in tasca, complice la sconfitta della Withu Bergamo a Torino, il biglietto per prendere parte ...

GROSSETO " Il presidente di Confartigianato Imprese ToscanaGiusti esprime tutta la sua preoccupazione per i ritardi del piano vaccini in Toscana. "Una ...in Italia per le vaccinazioni anti -...'Io credo che lo Stato italiano non sia in grado di garantire niente - accusa De- nei tre ... Il presidente torna anche sulle isolefree, ricordando che Procida è capitale della Cultura. '...Ristoranti aperti anche di sera all'aperto dal 26 aprile, come teatri, cinema e spettacoli, mentre al chiuso gli spettacoli dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per ...L’Agribertocchi Orzinuovi chiude la stagione regolare ospitando Casale Monferrato e con in tasca, complice la sconfitta della Withu Bergamo a Torino, il biglietto per prendere parte ...