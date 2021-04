Torreira | «Voglio andare al Boca Juniors Spero che i club trovino l’accordo»

(Di giovedì 15 aprile 2021) Lucasha parlato a Perfil Bulos del suo futuro che lui vorrebbe che si tingesse con i colori delLucasha rilasciato una lunga intervista a Perfil Bulos dove ha ribadito la sua volontà dia giocare per il. «Ci ho sempre pensato, l’ho sempre desiderato. La mia idea è molto chiara:stare vicino alla mia famiglia, soprattutto a mio padre che sta soffrendo più di tutti per la morte di mia madre. Nelle ultime due stagioni in Europa non mi sto divertendo molto. Sono un giocatore dell’Arsenal e le società dovranno mettersi d’accordo per un prestito di un anno. Un acquisto sarebbe difficile per il. Mi piacerebbe farlo ora, a 25 anni. In caso contrario, sarà dopo». L'articolo ...

, l'amore per il Boca e per la famiglia: 'Ho le idee chiare, so la decisione cheprendere.stare vicino alla mia famiglia, soprattutto a mio padre che sta soffrendo così tanto ...Commenta per primo Lucas, centrocampista dell' Atletico Madrid , parla del suo futuro a Espn : 'Muoio dalla voglia ... Ho detto al mio rappresentante che nongiocare più in Europa e che ...Lucas Torreira, a lungo corteggiato dal Torino e, in seconda battuta, dalla Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Perfil Bulos, dove ha ribadito la sua voglia di tornare in Sudamerica ...Nel corso di una lunga intervista per Perfil Bulos, Lucas Torreira, a lungo obiettivo di mercato anche della Fiorentina, ha ribadito la volontà di giocare per il Boca Juniors: "Ci ...