Serie A | Thuram | “Esortavo compagni e club a denunciare razzismo | ma dicevano che non era una cosa grave”

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 aprile 2021) “È molto importanteilnel calcio, altrimenti passa il messaggio che sia qualdi normale. Se non denunci, significa che lo accetti. In Italia c’erano tifosi che facevano i versi della scimmia nei confronti dei calciatori di colore. Ho esortato più volte i mieidi squadra e ila denunciarli pubblicamente, ma la maggior parte mi ha detto che non era una“. A dirlo è Lilian, intervenuto nel corso di un seminario sul tema del, promosso dal consiglio comunale di Bilbao. “Non si sono resi conto di essersi resi complici, ecco perché le cose non cambiano”, continua l’ex centrocampista di parma e Juventus. “Perché le persone che dovrebbero lottare per porre fine al ...