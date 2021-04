(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nella più assoluta tranquillità sono ripresi giovedì pomeriggio presso il centro sportivo “Mary Rosy” gli allenamenti della. Ad assistere alla seduta anche il Presidente Marcoche ha fatto visita alla squadra. Da quanto si apprende,avrebbe smaltito i postumi dell’infortunio e si sarebbe riaggregato al gruppo. Nel bollettino societario si legge: “I granata hanno aperto la seduta con una fase di attivazione tecnica con la palla seguita da un lavoro tecnico-tattico. L’allenamento è terminato con esercitazioni su palle inattive. Aya e Coulibaly si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Boultam (affaticamento muscolare) e Guerrieri hanno svolto lavoro atletico specifico. La seduta di rifinitura in vista della gara di sabato contro il Venezia è fissata per domani alle ...

Advertising

anteprima24 : ** #Salernitana: #Mezzaroma carica, #Gondo guarisce ** - psb_original : Salernitana, Mezzaroma carica la squadra al Mary Rosy: possibile la sua presenza all'Arechi nel match con il Venezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Mezzaroma

1919 è una S.r.l. partecipata da due società: la Morgenstern S.r.l., amministrata da Marco, cognato di Claudio Lotito , e la Omnia Service S.r.l., intestata a Enrico Lotito ,...... emergenza attacco, si ferma anche Gondo 29 marzo 2021 E' di 1,5 milioni di euro il premio che i co - patron Lotito ehanno fissato per la promozione dellain Serie A. Ne ha ...Salerno – Nella più assoluta tranquillità sono ripresi giovedì pomeriggio presso il centro sportivo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Ad assistere alla seduta anche il Presidente Marco Me ...VISITA MEZZAROMA SALERNITANA - Dopo il netto successo di Chiavari ed il riavvicinamento al secondo posto del Lecce, la Salernitana di Castori ...