Francesca Piccinini lascia la pallavolo | ma resterà sempre una leggenda Ecco perché

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 15 aprile 2021)ha detto basta, questa volta per davvero. Lo aveva già fatto due anni fa dopo aver vinto l’ennesima Champions League, ma il richiamo dellaera stato più forte e lei,, non aveva saputo dire di no. Impossibile voltare le spalle all’amore di una vita.se hai 42 anni e debuttato in Serie A a 14, è davvero una vita quella trascorsa sotto la rete. Ma come per tutti i grandi sportivi, prima o poi arriva il momento di salutare, e per lei, come ha detto su Instagram, è «la fine di una bellissima storia d'amore». Una vita per laLa sua carriera è stata epica, e non solo per i successi. Basti pensare che a 19 anni la giovanissima schiacciatrice ha salutato l’Italia, dove già aveva vinto una Supercoppa europea e una Coppa delle Coppe, per ...