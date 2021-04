Diritti tv, anche il Calcio Napoli tra i club che chiedono le dimissioni di Dal Pino (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Calcio Napoli e altri sei club, tra cui Juventus e Inter, hanno scritto una lettera in cui chiedono le dimissioni del presidente della Lega Serie A. Sette società (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Calcio Napoli e Verona) hanno scritto una lettera, anticipata dal Sole 24 Ore, chiedendo le dimissioni del presidente della Lega Serie Leggi su 2anews (Di giovedì 15 aprile 2021) Ile altri sei, tra cui Juventus e Inter, hanno scritto una lettera in cuiledel presidente della Lega Serie A. Sette società (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio,e Verona) hanno scritto una lettera, anticipata dal Sole 24 Ore, chiedendo ledel presidente della Lega Serie

