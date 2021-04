Da quel giorno, prego sempre San Giuseppe da Copertino (Di giovedì 15 aprile 2021) Nonostante la pandemia, nel nostro Paese, si ritorna a scuola, e si avvicina il tempo degli esami. Un Santo in particolare aiuta gli studenti. San Giuseppe da Copertino, conosciuto come “frate asino”, nonostante la sua scarsa preparazione culturale, superò tutti gli esami per diventare sacerdote. La Chiesa perciò lo ha proclamato Protettore degli studenti. E L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 15 aprile 2021) Nonostante la pandemia, nel nostro Paese, si ritorna a scuola, e si avvicina il tempo degli esami. Un Santo in particolare aiuta gli studenti. Sanda, conosciuto come “frate asino”, nonostante la sua scarsa preparazione culturale, superò tutti gli esami per diventare sacerdote. La Chiesa perciò lo ha proclamato Protettore degli studenti. E L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Lega_B : ?? Ciao #Moro, nove anni fa, quel giorno maledetto. Tutte le bandiere sventolano insieme per onorare il tuo ricord… - Ambrogi75459187 : @Ste_Mazzu Spiritoso, da 70.000 al giorno di quel coglione di Conte siamo a 315.000 e fa lo spiritoso. Possibile si… - Sabrinotta7 : Quel giorno preciso,quel sorriso quel momento, quello sguardo...e quella sensazione che non ha sbagliato ..... Eli.… - druso29 : @cinziachicca1 Perfettamente d’accordo. Ero anche allo stadio quel giorno. Non ci serve dare 10 milioni a un bravo… - sonoanziana : quel giorno erano proprio soft?? #oggisietevoi #zengavo -

Ultime Notizie dalla rete : quel giorno Accordo fatto a Treviso: i medici di base vaccineranno i loro assistiti ultraottantenni Nel territorio dell'Usl 2 i camici bianchi vaccineranno a domicilio, martedì, mercoledì e giovedì prossimi, gli anziani over 80 ...

Le riaperture somiglieranno a quelle della scorsa primavera (anche se è tutto diverso) Si riapre, all’apparenza, più o meno come si era riaperto l’anno scorso. Con regole per i distanziamenti nei locali pubblici, limitazioni di orario, numeri contingentati per le presenze contemporanee ...

Nel territorio dell'Usl 2 i camici bianchi vaccineranno a domicilio, martedì, mercoledì e giovedì prossimi, gli anziani over 80 ...Si riapre, all’apparenza, più o meno come si era riaperto l’anno scorso. Con regole per i distanziamenti nei locali pubblici, limitazioni di orario, numeri contingentati per le presenze contemporanee ...