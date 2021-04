Borsa: Asia cauta, Tokyo chiude in parità (Di giovedì 15 aprile 2021) Le Borse in Asia si muovono con cautela, l'indice della regione in leggero rialzo (Msci Asia +0,26%) con Tokyo che chiude in parità (+0,07%) e Hong Kong in leggero ribasso ( - 0,6%). E' mancata la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Le Borse insi muovono con cautela, l'indice della regione in leggero rialzo (Msci+0,26%) conchein(+0,07%) e Hong Kong in leggero ribasso ( - 0,6%). E' mancata la ...

Publicis: vede ritorno a crescita organica dei ricavi, +2,8% nel trimestre Gran parte della crescita e' avvenuta negli Stati Uniti e nella regione Asia - Pacifico, secondo Arthur Sadoun, amministratore delegato di Publicis che possiede agenzie come Spark Foundry, Saatchi & ...

Borsa Milano e piazze europee attese poco mosse, tra trimestrali e dati macro Piazza Affari e le principali Borse europee si dirigono verso un avvio di scambi piatto, con gli investitori alle prese con la stagione degli utili negli Stati Uniti che vede in primo piano i bancari ...

