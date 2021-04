Acciaierie d'Italia e non più Ilva, il ritorno dello Stato alla guida della società (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo 25 anni passaggio storico che prevede un primo aumento di capitale da parte di InvItalia, l'agenzia governativa per lo sviluppo, di 400 milioni di euro. L'ingresso nel capitale corrisponde al 38% ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo 25 anni passaggio storico che prevede un primo aumento di capitale da parte di Inv, l'agenzia governativa per lo sviluppo, di 400 milioni di euro. L'ingresso nel capitale corrisponde al 38% ...

Ex Ilva, Invitalia: via libera ad aumento di capitale da 400 milioni, nasce Acciaierie d'Italia Holding ... la società affittuaria dei rami di azienda di Ilva in amministrazione straordinaria, che assumerà la denominazione Acciaierie d'Italia Holding . La sottoscrizione del capitale è avvenuta in ...

