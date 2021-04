Tokyo 2020 | 100 giorni alla cerimonia inaugurale | a che punto siamo?

Leggi su zon

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tra l’incognita Covid e il malumore dei cittadini nipponici, ecco come il Giappone si sta avvicinando aChe non sarebbe stata un’Olimpiade come le altre lo si era ben capito, marischia di essere un fallimento da 15,8 miliardi di euro. Non è bastato rinviare la manifestazione di un anno anzi, il Giappone stava meglio un anno fa. La situazione non è mai stata così critica come nelle ultime settimane, costringendo il viaggio della fiaccola olimpica a continue deviazione dal percorso prestabilito, tanto che i cittadini nipponici si domandano se fosse davvero necessario continuare un rito simbolico che sta mettendo a nudo le debolezze di un intero Paese. La città diha da poco confermato che le misure di prevenzione al contagio rimarranno in vigore fino a maggio, con i ...