“Tengo certi viaggi da fare” |  nelle intercettazioni i contatti sul traffico dei rifiuti nel Vallo di Diano

(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 5 minutiAtena Lucana (Sa) – È il 16 ottobre 2019 e l’imprenditore di Sant’Arsenio, Luigi Cardiello, residente ad Ispani, soprannominato il “Re Mida” deipoiché coinvolto nelle inchieste per reati ambientali “Re Mida, Cassiopea e Chernobyl”, arrestato ieri mattina dai carabinieri su disposizione della Dda, telefona ad un ex agente della polizia penitenziaria e autotrasportatore di Atena Lucana, chiedendogli la disponibilità, poi data in una sola occasione, di un camion per il trasporto di sei autobotti contenentiliquidi da smaltire illecitamente nei terreni e nei corsi d’acqua tra Atena Lucana, San Rufo e Polla., classificati come – idrocarburi leggeri con pericolosità HP14 ecotossico – che l’autotrasportatore, credendo si trattasse di concime fertilizzate, sversa nel terreno di sua proprietà, ...

... due test a cui io tengo moltissimo. Qualsiasi prodotto, inoltre, e qualsiasi servizio, viene ... Internet dà la possibilità a chiunque di parlare di certi argomenti, ma la differenza la fa il background ...

... di solito conveniva non proferire parola, stare zitti e soprattutto alla larga da certi soggetti . ... Ci tengo però a precisare che non vorrei nemmeno schierarmi dalla parte dei ' cattivi ' per così ...

Atena Lucana (Sa) – È il 16 ottobre 2019 e l'imprenditore di Sant'Arsenio, Luigi Cardiello, residente ad Ispani, soprannominato il "Re Mida" dei rifiuti poiché coinvolto nelle inchieste per reati ambientali "Re Mida, Cassiopea e Chernobyl", arrestato ieri mattina dai carabinieri su disposizione della Dda, telefona ad un ex agente della polizia penitenziaria e autotrasportatore di Atena Lucana, chiedendogli la disponibilità, poi data in una sola occasione, di un camion per il trasporto di sei autobotti contenenti liquidi da smaltire illecitamente nei terreni e nei corsi d'acqua tra Atena Lucana, San Rufo e Polla.