Max Gazzè: "Voglio ripartire con i live, si può fare" (rivedi la diretta) (Di martedì 13 aprile 2021) Max Gazzè per il nuovo album "La matematica dei rami" si è scatenato suonando dal vivo al Terminal2Studio di Roma dieci brani inediti – tra cui la sanremese "Il farmacista" – mettendo assieme il progressive, il rock, l'elettronica, il pop e l'underground. Il cantautore ha presentato il suo ultimo disco al talk "Programma" condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti in diretta Facebook e YouTube FqMagazine.it de Il Fatto Quotidiano martedì 13 aprile dalle ore 17:30. rivedi LA diretta Al fianco del cantautore la Magical Mystery Band, composta da sei musicisti tra cui Daniele Silvestri, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Duilio Galioto, Daniele Fiaschi e Daniele "il Mafio" Tortora. Il titolo del disco prende spunto sia dal brano "Figlia" (in duetto con Daniele Silvestri), ma è anche una frase ispirata ad una tesi di ...

