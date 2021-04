Bridgerton | Netflix rinnova la serie tv per le stagioni 3 e 4

(Di martedì 13 aprile 2021)ha ufficialmente finanziato le3 e 4 dellaTV '' : la notizia era attesa, perché stiamo parlando di uno degli show più fortunati del colosso dello streaming, ma non ...

Advertising

eugabraguiar : RT @SeriesTWBZ: Bridgerton foi oficialmente renovada pela Netflix para a 3ª e 4ª temporada. ??? Deadline - helennadias__ : RT @SeriesTWBZ: Bridgerton foi oficialmente renovada pela Netflix para a 3ª e 4ª temporada. ??? Deadline - luhcansada : RT @SeriesTWBZ: Bridgerton foi oficialmente renovada pela Netflix para a 3ª e 4ª temporada. ??? Deadline - OTALDOVIT0R : RT @SeriesTWBZ: Bridgerton foi oficialmente renovada pela Netflix para a 3ª e 4ª temporada. ??? Deadline - BabyKC_97 : RT @SeriesTWBZ: Bridgerton foi oficialmente renovada pela Netflix para a 3ª e 4ª temporada. ??? Deadline -

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton Netflix

rinnova '' per due nuove stagioni La decisione diha comprensibilmente motivato l'entusiasmo dello sceneggiatore e showrunner Chris Van Dusen e della produttrice Shonda ...Ecco cosa ha dichiarato Bela Bajaria, Head of Global TV di. 'ci ha fatto innamorare. Il team creativo, guidato da Shonda Rhimes , conosceva il materiale e ha prodotto un ...Netflix ha annunciato due nuove stagioni di "Bridgerton", la serie firmata Shondaland (la casa di produzione della "mamma" di "Grey's anatomy" Shonda Rhimes). Arriveranno quindi anche una terza e una ...Le avventure amorose dei rampolli Bridgerton continueranno: confermato il (non scontato) finanziamento della terza e quarta stagione ...